ОВА: Россияне сбросили авиабомбу на Волчанскую громаду, есть погибшие и раненые

Российская армия 11 июля сбросила авиабомбу на Волчанскую общину, в результате погибли два человека, еще восемь пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг ударил по с. Белый Колодец Волчанской общины. Авиабомба попала в частный сектор.

Предварительно: погибли по меньшей мере два гражданских и пострадали еще восемь человек.На месте работают медики экстренной помощи и спасатели".