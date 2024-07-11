США объявили о новом пакете военной помоши для Украины: что в него вошло

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Туда вошло ПВО Patriot и боеприпасы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Белый дом.

Как рассказали в администрации Байдена, ориентировочная стоимость пакета пособия составляет 225 миллионов долларов. Этот пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее потребностей: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.

Что вошло в помощь:

одна батарея Patriot;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

оборудование и ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы, и ракеты с проводной наводкой;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы для стрелкового оружия;

боеприпасы для взрыва; да

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Помощь Украине от США

Вчера, 10 июля, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot и анонсировал другое вооружение.

В частности, позже стало известно, что кроме Patriot и SAMP-T партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны .

Предыдущий пакет помощи от США был объявлен 3 июля .