Союзники закупят для Украины до 120 тысяч снарядов калибра 152 мм

Группа International Fund for Ukraine (IFU), которая объединяет союзников Киева во главе с Великобританией, подписала соглашение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (более 387 миллионов долларов), сообщает Европейская правда.

Об этом 11 июля сообщили в норвежском правительстве.

Как отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, Украина срочно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия.

"Вместе с Великобританией и другими странами-членами IFU мы предоставим большое количество артиллерийских боеприпасов как можно скорее. Это один из многих важных вкладов в оборону Украины", – добавил он.

Как утверждается, груз будет содержать до 120 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Ранее о поставке этих снарядов говорили Нидерланды, которые также входят в International Fund for Ukraine, но не называли количества и сроков поставки.

Норвегия отметила, что внесла в IFU всего 1,8 миллиарда норвежских крон (168 миллионов долларов) с 2022 года.

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция. Эти девять стран в целом внесли в IFU более миллиарда евро.

Напомним, что в конце июня в Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке 800 тысяч снарядов для нашего государства.