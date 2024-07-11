Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Британии

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил генерал Валерий Залужный заявил, что вручил верительные грамоты в Великобритании и официально начал работу послом в этой стране, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Залужный отметил, что вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при королевском дворце Великобритании, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола британского МИД Виктории Басби.

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности посольства", – добавил он.

О том, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный может стать новым украинским послом в Великобритании, в МИД сообщили 7 марта. 9 мая Владимир Зеленский официально назначил Залужного своим указом.

Накануне СМИ сообщили, что Валерий Залужный уже прибыл в Лондон.

Напомним, посольство Украины в Британии оставалось без руководителя с лета 2023 года.

Предыдущим послом был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го после комментария Пристайко в сторону Зеленского о "нездоровом сарказме".