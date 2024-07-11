СМИ: В окружении Байдена считают, что его шансы победить Трампа равны нулю

В США демократы считают, что американскому президенту Джо Байдену нужно отказаться от участия в выборах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NBC News.

Несколько ближайших соратников президента Джо Байдена, включая трех человек, непосредственно участвующих в его переизбрании, заявили, что сейчас считают его шансы на победу над его оппонентом бывшим президентом Дональдом Трампом равными нулю.

"Ему нужно выйти... Он никогда не оправится от этого" , - сказал один из представителей кампании Байдена.

Заметим, что уже две недели Байден пытается стабилизировать свою предвыборную кампанию после фиаско в дебатах в конце июня. В конце концов, решение о том, останется ли нынешний президент США в гонке за кресло, зависит от Байдена, и пока президент настаивал, что он никуда не уйдет.

Мы также сообщали, что на днях Байден написал письмо демократам о своем участии в выборах.