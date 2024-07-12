В Подмосковье разбился пассажирский самолет: погиб экипаж

В российском Подмосковье разбился пассажирский самолет. На борту находились только 3 члена экипажа - все они погибли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает прокремлевское издание ТАСС, Baza, Mash.

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet под Коломной произошла во время выполнения тестового полета.

На борту самолета находились три члена экипажа. Источники в экстренных службах РФ сообщили, что все 3 члена экипажа погибли.

По данным из российских ресурсов в сети, перед падением лайнер пытался совершить посадку. Судя по данным сервиса Flightradar24, самолет летал по кругу и вырабатывал топливо. Во время захода на третий круг экипаж подал сигнал бедствия.

Предварительно, полет был тестовый, борт обкатывали после ремонта - предположительно, с площадки Луховицкого авиационного завода. Лайнер принадлежит "Газпром-Авиа".

Самолет 2014 года выпуска использовался только авиакомпанией "Газпром".