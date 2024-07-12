Зеркаль о построении "гигавата Зеленского": я в это не верю

Экс-советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что не верит в построение 1 ГВт газовой генерации до конца года, который ранее анонсировал президент Зеленский, сообщает Экономическая правда.

Об этом она рассказала в интервью УП.

"У него, видимо, есть какие-то свои источники информации, которые ему доказывают эту возможность", - комментирует Зеркаль.

Она подчеркнула, что будет очень рада, если это произойдет, но она не верит в это.

"Это не впервые, когда мы живем какими-то эфемерными планами или пытаемся всех поразить своими возможностями", - добавила она.

По ее словам, установка газовых установок оценивается в 70 недель. Газовые турбины - это уже 90 недель на установку и на запуск.

"Можно ли это сделать быстрее? Наверное, да, но должны быть уже подготовлены все условия для этого", - подытожила Зеркаль.

Напомним:

Прогноз по установлению до 1 ГВт газовой маневренной генерации - реалистичный и подтвержден четкими конкретными проектами: сейчас уже есть несколько десятков МВт.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.