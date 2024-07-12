Россия снова пугает украинцев подрывом дамб в Киеве и Каневе

Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции, пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов, сообщает Украинская правда.

Об заявляет представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитируют российские СМИ, Центр противодействия дезинформации.

Захарова заявила, что "Украина готовит уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию".

Этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки РФ, - отмечают в ЦПД.

"Несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, у РФ нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной".

Напомним:

Государство-агрессор РФ не признает причастности к подрыву Каховской ГЭС в июне 2023 года. Тогда российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину. Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу.