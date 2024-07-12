Кабмин выделил почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова

Сегодня, 12 июля, украинское правительство выделило почти 2 млрд гривен на возобновление теплоснабжения Харькова, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня Правительство выделяет дополнительные 1,9 млрд грн на восстановление теплоснабжения города Харькова. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка", - пояснил премьер.

Он отметил, что на эти средства будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах.

"Также продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов и восстановлением работы ТЭЦ", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, как Харьков будут готовить к следующему отопительному сезону.

Отметим, что сегодня Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии во всех городах Украины.