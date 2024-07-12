Сырский внес изменения в курс подготовки военнослужащих: что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский внес изменения в курс подготовки военнослужащих — военные при подготовке будут иметь обязательный блок по изучению норм международного гуманитарного права, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

Такое решение было принято во исполнение взятых Украиной международных обязательств.

"Это решение является частью комплексного подхода к обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных Сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности" , – говорится в сообщении.

Ожидается, что изучение норм международного гуманитарного права должно способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и в будущем их готовности действовать в соответствии с международными стандартами.