В Ирпене под Киевом критически упало давление воды, вводятся графики подачи

В Ирпене Киевской области временно будут применены графики ограничения водоснабжения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение ирпенского городского голову Александра Маркушина.

"Из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива имеем критическое падение давления в сети водоснабжения" , - пояснил Маркушин.

Он рассказал, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию в городе, вводят временные графики ограничения водоснабжения.

График на сегодня, 12 ноября:

с 17:00 до 22:00 - вода будет иметь достаточное давление;

с 22:00 - вода будет подаваться с заниженным давлением (на верхних этажах возможно ее полное отсутствие) - чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.

Мэр отметил, что на балансе "Ирпенводоканала" находятся сотни объектов. Критическая инфраструктура водоканала, отвечающая за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно, однако обеспечить генераторами все отключенные скважины, а их 60 и главное контролировать их работу - задача практически неподъемная для имеющихся в городе ресурсов.