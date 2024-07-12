Президент Чехии считает, что Зеленский доволен результатом саммита НАТО

Чешский президент Петр Павел считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский доволен результатами саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во время дискуссии в городе Хьюстон в штате Техас, сообщает ČTK.

По словам Павела, Украина не получила прямого приглашения присоединиться к Альянсу, но ей дали обещания конкретной поддержки в виде военной техники и ряда двусторонних соглашений.

Он напомнил, что Россия имеет больше ресурсов, чем Украина, и в ближайшее время не стоит ожидать значительного прорыва на линии фронта.

По мнению президента Чехии, Запад должен попытаться убедить Россию, что она не может достичь значительных успехов на поле боя, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров – в то же время Украина должна быть обеспечена всем необходимым для своей обороны.

В то же время Запад должен, утверждает Павел, убедить как можно больше стран в том, что война в Украине должна быть решена в соответствии с международным правом. По его словам, если Украина будет сопротивляться российскому давлению, то определенного прогресса можно ожидать в конце этого или в начале следующего года.

Коммюнике вашингтонского саммита НАТО утверждает, что путь Украины в Альянс необратим. Однако саммит не решился пригласить Украину к членству в Альянсе, поскольку среди государств нет соответствующего консенсуса.