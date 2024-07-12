СМИ узнали о планах России по диверсиям и убийствам причастных к поддержке Украины

Западные спецслужбы раскрыли разработанные Россией планы убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинских военных, в которые вошел и гендиректор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству АР сообщил западный чиновник на условиях анонимности.

По словам источника АР, планы России в частности предусматривали вербовку преступников в других странах для осуществления атак. Он уточнил, что один из таких планов был направлен против Паппергера.

Чиновник отказался предоставить какие-либо подробности о других действиях Москвы.

Как отмечает АР, европейские лидеры на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе говорили о борьбе с эскалацией гибридных атак, в которых они обвиняют Россию и ее союзников.

К ним отнесли недавние пожары на промышленных и коммерческих объектах в Литве, Польше, Великобритании, Германии и других странах, а также инспирированное Минском и Москвой миграционное давление.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что в Альянсе идентифицируют масштабную скоординированную гибридную кампанию, которую Россия начала одновременно против ряда членов Альянса.

В апреле немецкие власти арестовали двух граждан российско-немецкого происхождения по подозрению в подготовке диверсионных атак, в том числе на военные объекты США, с целью подорвать военную поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Германия обеспечила высокий уровень защиты генеральному директору концерна Rheinmetall Армину Паппергеру после того, как стало известно о попытке России ликвидировать его.