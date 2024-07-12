НАТО запустило структуру для координации оказания помощи Украине

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вашингтоне приняли решение о создании новой структуры для координации оказания помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Stern.

Отмечается, что НАТО создало структуру по оказанию помощи и тренировке Украине в области безопасности – NSATU. Структура будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Североатлантического союза.

"Целью этой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предполагаемой и согласованной поддержки" , - пояснили в Альянсе.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

"Согласно международному праву, NSATU не сделает НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, что будет способствовать ее дальнейшей интеграции в НАТО" , - говорится в сообщении.

Что такое NSATU

Новая миссия объединит деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, оказывающих Украине военную помощь, включая средства ПВО, артиллерию, истребители F-16, оружие и обучение.

Она также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, подписанные с Украиной, как сообщили официальные лица США и НАТО, говорившие анонимно из-за того, что детали плана еще не были объявлены.

По словам чиновников, все страны НАТО согласились на создание миссии, и об этом будет объявлено на саммите.

Ранее помощь Украине оказывали отдельные страны, уделяя меньше внимания ее эффективности и удовлетворению насущных потребностей Киева. Объединение помощи и обучения под единым командованием призвано сделать этот процесс более последовательным и упорядоченным, заявили официальные лица.

Миссия "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU) будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, поступающих в Украину.