У Зеленского объяснили, что означает термин "удары вглубь России"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "удары вглубь России" означают не символические единичные "удары ради ударов", а системное разрушение военной инфраструктуры врага, сообщает Деловая столица.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Это о системном разрушении прежде авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, которая со своей стороны наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины. Это также разрушение инфраструктуры и обеспечения войны. Это разрушение военных производств и мест накопления ресурсов" , – говорится в сообщении.

Подоляк также рассказал о "правильной стратегии ослабления РФ". По его словам, оно должно происходить по трем направлениям: повышение стоимости войны, разрушение логистики и увеличение времени снабжения ресурсов на поле боя, техники и общее сокращение ресурсности.

Как сообщалось, заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что Соединенные Штаты Америки и Украина обсуждают разрешение на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации.