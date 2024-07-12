Премьер Италии прокомментировала "мирные поездки" Орбана в Россию и Китай

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не было мандата ЕС на поездки в Россию и Китай с "мирной инициативой", которая не имела никакого успеха, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Италии Джорджии Мелони журналистам в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.

"Если бы это были инициативы, которые могли бы принести какой-то проблеск миру и дипломатии, я бы не видела в этом ничего плохого, я бы приветствовала их" , - сказала Мэлони, отметив, что мандата на "мирные поездки" у Орбана не было.

Она также напомнила о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

"Проблема в том, что когда вы даете этот сигнал, а на следующий день бомбят больницу ("Охматдет" в Киеве - ред.), мне кажется, что это, к сожалению, свидетельствует об отсутствии готовности к диалогу со стороны путинской России" , - подчеркнула премьер Италии.

Мелони добавила, что поддержит диалог, если увидит готовность к нему со стороны РФ, "но я думаю, что ответ был достаточно четким".

"Мирные поездки" Орбана

Напомним, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, которому он предложил прекратить огонь перед началом мирных переговоров с РФ.

А уже 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом в ЕС заявили, что не предоставляли мандату венгерскому премьеру на поездку в Россию.

Кроме того, 8 июля глава венгерского правительства также посетил Китай со своей "мирной миссией".

После этого послы стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе в среду, 10 июля, резко критиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией".

Также вчера СМИ сообщали, что лидеры стран ЕС готовят общий ответ на визит Орбана в Россию.

Кроме того, в Европарламенте призывают прекратить председательство Венгрии в Совете ЕС.