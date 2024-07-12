СМИ: В Европе неприятно поражены неуверенными выступлением Байдена на саммите НАТО

Европейские чиновники и дипломаты непублично были неприятно поражены неуверенными и полными оговорок выступлениями президента США Джо Байдена на саммите Североатлантического Альянса в Лондоне, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Politico.

Собеседники Politico, европейцы выразили свою обеспокоенность, когда Байден во время выступления на саммите представил президента Украины как "Путина", а вице-президента Камалу Харрис назвал "Трампом".

Один из присутствующих написал Politico: "OMFG" ("Oh my f**king God", что примерно можно перевести как "Иосиф драный").

"Европейские лидеры застыли на сцене, хотя делали все возможное, чтобы продолжать улыбаться и аплодировать. Окружению Байдена об этом никто потом не говорил", – добавил другой участник встречи.

Высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сказал Politico, что его коллеги последние месяцы пытались наладить контакты с теми, кто может стать частью команды Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США.

Эту же информацию подтвердил другой дипломат ЕС, подчеркнув, что такие контакты продолжаются более года и не связаны непосредственно с последними оговорками Байдена.

Чиновник из Великобритании, который говорил с Politico и подчеркивал, что выражает собственное мнение, считает, что до выборов в США теперь будут говорить прежде всего о здоровье Байдена, "и он становится посмешищем во всем мире".

"Может ли он отдать приказ о нанесении удара вооруженными силами, не имея в виду этого, и оказаться перед международным судом, обвиняя себя в каком-то психическом расстройстве?" – добавил он.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN, на которых он выглядел крайне уставшим.

Сам Байден во время саммита в очередной раз повторил, что не видит причин не баллотироваться из-за своего возраста и здоровья.

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не слишком строго судить президента США Джо Байдена за оговорки в выступлениях и отметил, что во время длительного разговора не заметил за ним каких-то тревожных изменений.