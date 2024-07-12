Генштаб: На фронте 139 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении

За 12 июля на фронте произошло 139 боевых столкновения, самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг 11 раз атаковал неподалеку Глыбокого, Волчанска, Старицы и Липцев. Все попытки противника были безуспешны. По предварительным подсчетам в настоящее время агрессор потерял за сегодня 27 военных убитыми и 52 ранеными, также наши воины сумели уничтожить три артиллерийские системы, средство ПВО "Панцирь - С1", 38 БпЛА, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, а также повредить два танка, пять артсистем и автомобиль.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки. Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Три атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен - атаковал 16 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Макеевки, Тернов и Торского. Еще идут четыре боестолкновения, все остальные - наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздоловки и Выемки. Бои продолжаются до сих пор. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в 11 боевых столкновений. Девять атак в районах Ивановского, Андреевки и Часового Яра захлебнулись. Захватчики несут потери. Ситуация напряженная, продолжается бой в двух локациях возле Часового Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали 19 атак противника вблизи Торецка, Северного, Железного, Нью-Йорка. 14 атак отбито, противник успеха не имел, продолжаются бои.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 40 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка. Сейчас 33 атаки врага отбиты, семь боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника в глубь украинской территории. Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на направлении 166 оккупантов, 69 из них - безвозвратно. Уничтожены БМП, вражеский автомобиль и три пушки. Еще три пушки оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Парасковиевки и Константиновки. Успеха не имел.

На Времовском направлении наши войска отражали 5 атак противника вблизи Водяного и Урожайного, до сих пор продолжается два боестолкновения.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Роботино.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.