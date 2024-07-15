Латвия запретила въезд авто с белорусскими номерами

Со вторника, 16 июля, с 00:01 лицам с зарегистрированными в Беларуси автомобилями запрещен въезд в Европейский Союз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска. Со ссылкой на пресс-службу Службы государственных доходов Латвии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Чтобы снизить риски обхода санкций, Европейский Союз в значительной степени привел санкции, введенные против Беларуси, в соответствие с санкциями, введенными против России, одобрив 8-й пакет санкций против Беларуси" , - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь запрещен импорт из Беларуси товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины. Среди прочего, это касается и легковых автомобилей.

Поэтому в целях обеспечения выполнения санкций ЕС с 16 июля латвия запрещает въезд на территорию страны на транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси.

При этом отмечается, что запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями во время поездок.