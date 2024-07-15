ГБР разоблачило командира судна ВМС, требовавшего с подчиненных взятки за отгул на суше

Командир отделения на одном из судов ВМС Украины требовал с подчиненных взятки за предоставление разрешения на выход на берег в выходной. Военному объявлено о подозрении﻿. Со ссылкой на Государственное бюро расследований, сообщает Деловая столица.

"Работники ДБР сообщили о подозрении командиру отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег. Для того чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были оплатить ему 10 тыс. гривен. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. гривен в месяц" , — говорится в сообщении.

Командир был задержан 9 июля при получении очередной оплаты в сумме $1 тыс. долларов США, которые передал ему подчиненный за возможность спускаться на берег в течение месяца.

Военному сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд взял его под стражу с возможностью внесения залога в 182 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.