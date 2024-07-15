Зеленский утверждает, что заявление Буданова о наступлении с севера не так поняли

Заявление Буданова о якобы наступлении с севера неправильно поняли, самая сложная ситуация сегодня на востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Зеркало недели.

Несколько дней назад глава ГУР МО Кирилл Буданов, комментируя угрозу нового российского наступления с севера, заявил, что проблемы есть, и у них есть тенденция к обострению. Очевидно, эти слова вызвали опасения у украинцев.

Но уже сегодня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что заявление неправильно поняли, мол, разведчик имел в виду, что наступления могут быть, ведь война с РФ все еще продолжается.

Однако сам Зеленский считает, что самая тяжелая ситуация сегодня на востоке. По его словам, такого же мнения придерживается и главком Александр Сырский.

"Мы считаем, что в Харьковской области проделана серьезная работа, я бы так сказал, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера , — подчеркнул он.