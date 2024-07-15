Monobank вошел в список лучших финтех-компании мира

Американский телеканал CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista представил свой список "250 лучших финтех-компаний мира в 2024 году". Украинский Monobank вошел в рейтинг уже второй год подряд и стал единственным необанком из нашего государства, сообщает Лига.net.

В этом году список включал восемь различных категорий: банковские решения, альтернативные финансы, бизнес-процессы, цифровые активы, финансовое планирование, необанкинг, платежи и управление капиталом.

Аналитики исследовали как общие ключевые показатели эффективности (доля 40% в оценке), так и отдельные категории и сегменты (60% в оценке). Для определения 250 лучших было проведено углубленное исследование 2000 компаний на основе 20 000 точек данных в период с марта по май 2024 года.

Monobank занял 35-е место в категории необанкинга. Первое место в этом сегменте — у сингапурского Anext Bank, а выбором организаторов стал бразильский Nubank. Последний имеет более 100 млн клиентов, что делает его самым большим по количеству клиентов.

С точки зрения стран с наибольшим количеством ведущих финтех-компаний в целом, Соединенные Штаты занимают первое место со 116 зарегистрированными компаниями. За США следует Великобритания с 30 компаниями. На третьем месте Индия с 11 топовыми финтех-компаниями в мире.

Индия в этом году обогнала Германию и Францию ​​по доле рынка ведущих финтех-компаний мира, что отражает огромный рост внедрения цифровых технологий и вызов, который страна бросает Китаю как мировому экономическому центру, отмечают в исследовании.