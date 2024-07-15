Украина получит приглашение и членство в НАТО после завершения войны - Зеленский

Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны﻿, 99% членов НАТО на стороне украинцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что членство Украины в НАТО будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Я не вижу, чтобы нас куда-то толкали (к переговорам с РФ. - Ред.)" , - утверждает Зеленский.

"Достаточно ли нам помогают? Для победы помогают недостаточно, иначе мы бы уже победили и потерь было бы меньше. Для того чтобы держаться - помощи достаточно" , - добавил глава государства.