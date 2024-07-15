Испания передает новую партию танков Leopard 2 для Украины

Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи, в которую входят десять боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов-погрузчиков и большое количество противотанковых ракет. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Испании, сообщает Укринформ.

"Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, прошедших процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайре, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности" , - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут поставлены украинским военным.

При этом отмечается, что с новой партией танков Leopard 2A4 Испания передала Украине всего 20 таких танков и планирует подготовить еще одну партию во второй половине 2024 года.