Не указал отдых на Мальдивах и покупку фирмы: В декларации нардепа выявили недостоверные данные
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки декларации за 2021 год народного депутата Украины Александра Фельдмана выявило признаки декларирования недостоверных сведений на сумму в более 5,8 млн грн. Со ссылкой на данные НАПК, сообщает Украинская правда.
Ведомство не указывает имя нардепа, но на сайте НАПК есть информация, что недостоверные сведения на сумму более 5,8 млн гривен обнаружили в декларации за 2021 год народного депутата Александра Фельдмана.
По данным агентства, нардеп в декларации за 2021 год не указал о финансовом обязательстве, возникшем в результате договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн гривен и не указал разовый расход 500 000 гривен в качестве оплаты за проживание в апартаментах отеля на Мальдивах.
Кроме этого, в НАПК обнаружили расхождения между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств на более 400 тыс. грн.
По результатам проверки агентство по вопросам предотвращения коррупции составило обоснованное заключение по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).
"По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральным прокурором начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины", — добавляют в НАПК.
Александр Фельдман - харьковский бизнесмен, народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Член партии "Батькивщина" (2005-2011). В 2011 году перешел из фракции БЮТ в Партию регионов. После 2014 года руководил партией "Наш край", был председателем ее Харьковской областной организации. В марте 2022 года Фельдман покинул фракцию ОПЗЖ. Является членом депутатской группы "Восстановление Украины".