Не указал отдых на Мальдивах и покупку фирмы: В декларации нардепа выявили недостоверные данные

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки декларации за 2021 год народного депутата Украины Александра Фельдмана выявило признаки декларирования недостоверных сведений на сумму в более 5,8 млн грн.﻿﻿ Со ссылкой на данные НАПК, сообщает Украинская правда.

Ведомство не указывает имя нардепа, но на сайте НАПК есть информация, что недостоверные сведения на сумму более 5,8 млн гривен обнаружили в декларации за 2021 год народного депутата Александра Фельдмана.

По данным агентства, нардеп в декларации за 2021 год не указал о финансовом обязательстве, возникшем в результате договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн гривен и не указал разовый расход 500 000 гривен в качестве оплаты за проживание в апартаментах отеля на Мальдивах.

Кроме этого, в НАПК обнаружили расхождения между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств на более 400 тыс. грн.

По результатам проверки агентство по вопросам предотвращения коррупции составило обоснованное заключение по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

"По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральным прокурором начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины" , — добавляют в НАПК.