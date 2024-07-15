Грузинский президент обжаловала закон об "иноагентах" в Конституционном суде

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием приостановить и окончательно отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния", который раскритиковали из-за антидемократичности и сходства с российским.﻿ Об этом передает грузинский Первый канал, сообщает Европейская правда.

Парламентский секретарь грузинского президента Георгий Мсхиладзе отметил, что глава государства впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии, поскольку закон об "иноагентах" является неконституционным.

"Он противоречит статье 78 Конституции Грузии. В иске оспаривается также ряд норм закона, которые нарушают ряд основных прав, гарантированных Конституцией. Этим иском президент требует приостановления действия указанного закона и его окончательной отмены" , – пояснил он.

Как сообщает "Эхо Кавказа", народный защитник Грузии Леван Иоселиани также заявил о намерении подать иск в Конституционный суд, чтобы оспорить соответствие закона Конституции.

"Общественный защитник обязательно будет задействован в этом процессе. Прорабатываем возможность принять участие в пересмотре – будет ли она в форме выражения мнения "друга суда" или в какой-то другой форме" , – сказал он.

Подать похожие иски в Конституционный суд собираются и неправительственные организации, различные СМИ, а также оппозиционные депутаты парламента.