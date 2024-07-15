Удар по Охматдету: В ГУР подтвердили передачу документов российским пилотом

Главное управление разведки Министерства обороны не комментирует информацию о передаче ГУР служебных документов одним из летчиков РФ после вражеского удара по детской больнице Охматдет 8 июля. Однако ранее распространенная информация является подлинной. Об этом заявил представитель ГУР Евгений Ерин в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Пока я не комментирую это событие и информацию. Только могу сказать, что информация, обнародованная в отношении военных преступников РФ, соответствует действительности" , - подтвердил Ерин.

Представитель ГУР добавил, что любая информация о враге ценна.

"То, как и когда ее применят – это уже другой вопрос. Но ценность информации об офицерах и руководстве врага не подлежит сомнению" , - отметил Ерин.

Ранее стало известно, что российский летчик из 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по Охматдету в Киеве передал разведке Украины документы о деятельности его воинской части и частных фото командного состава.

Напомним, 8 июля россияне нанесли массированный удар по Украине. Одной из целей стала больница Охматдет в Киеве. В заведении погибли два человека и 30 были ранены, среди них 10 детей.

СБУ установила, что россияне атаковали больницу ракетой Х-101, было обнародовано видео этой атаки.