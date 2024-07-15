На Волыни у границы с Беларусью из-за грозы сдетонировали мины

В Шацкой общине Волынской области на границе с Беларусью во время грозы сдетонировали минные заграждения﻿. Об этом рассказала руководитель районной военной администрации Ковеля Ольга Черен, сообщает Суспільне.

Сколько именно мин сдетонировали неизвестно. На месте взрывов трудятся военные. Пострадавших нет, взрывная волна частично повредила хозяйственное сооружение, находившееся неподалеку от границы. Детонация не затронула основные автомобильные дороги, только вспомогательные и грунтовые.

Справка: по данным областного гидрометеоцентра, 14 июля на территории Волыни был объявлен "желтый" уровень опасности. Синоптики предупреждали о сильных порывах ветра и грозы.