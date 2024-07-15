Нардеп от ОПЗЖ предстанет перед судом за госизмену и коллаборационизм

Работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении народного депутата Украины от запрещенной партии Оппозиционная платформа — за жизнь, которого обвиняют в государственной измене. Ссылаясь на данные ГБР, сообщает Новое время.

В ГБР не указали, о ком именно идет речь, но описанные обстоятельства свидетельствуют, что речь об Александре Пономареве.

В ГБР отметили, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину нардеп поехал во временно оккупированный Бердянск. Он начал сотрудничать с россиянами, чтобы сохранить собственные предприятия и состояние, которые находились на оккупированной территории, сообщили в ведомстве.

По данным досудебного расследования, аффилированные с нардепом предприятия в оккупированном Бердянске и Крыму сбывали свою продукцию российским предприятиям. Они также изготавливали оружие и бронированную технику по заказу оборонно-промышленного комплекса РФ.

Как отметили в ГБР, сам нардеп длительное время оставался на оккупированной территории, где встречался с представителями государства-агрессора России, ее вооруженных формирований и оккупационной администрацией города. Депутат даже получал от них охрану, отметили в ведомстве.

Кроме этого, Пономарев посещал временно оккупированный Крым и Россию. Впоследствии, как отметили в ГБР, из-за коммерческих споров с оккупантами, нардеп решил вернуться на неоккупированную часть Украины.

Пономарева обвиняют в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111−1 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

24 июля 2023 года Александр Пономарев получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и ГБР.

25 июля Пономарева отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

В тот же день проект Схемы опубликовал скриншоты переписки сотрудников ФСБ с Пономаревым. По данным Схем, в течение весны-лета 2022 года нардеп поддерживал связь с двумя сотрудниками ФСБ — с позывными Богун и Лис. Он договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации.