Дела Майдана: суд вынес еще один приговор экс-правоохранителю

Бывшего правоохранителя, по указанию которого "беркутовцы" препятствовали деятельности народных депутатов Украины во время Революции Достоинства, приговорили к 8 годам лишения свободы заочно﻿. Со ссылкой на Офис генпрокурора, сообщает Деловая столица.

"Суд признал виновным бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве в организации совершения подчиненными работниками действий, выходящих за пределы предоставленных полномочий, которые сопровождались насилием, а также организации невыполнения законных требований народных депутатов Украины и создания искусственных препятствий в их работе. Он приговорен к 8 годам лишения свободы. А также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, с лишением специального звания "полковник"" , - говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что 19 августа 2013 экс-правоохранитель имел целью помешать народным депутатам Украины принять участие в работе сессии Киевского горсовета.

Превышая свои полномочия, он предоставил заведомо незаконные указания подчиненным не допускать народных депутатов в помещение, где было запланировано проведение сессии. При этом правоохранители могли применять насилие.

Во исполнение этих указаний работники ГМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в г. Киеве, при непосредственном руководстве осужденного, находясь у центрального входа КГГА, заблокировали вход в административное здание, выстроившись в несколько цепей.

Далее с помощью специальных металлических конструкций и спецсредств правоохранители начали оттеснять народных депутатов Украины и других людей от прохода в здание, нанося при этом пострадавшим телесные повреждения и физическую боль.

В связи с длительным укрывательством обвиняемого от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины и на территории государства-агрессора судебное разбирательство в отношении него осуществлялось по специальной процедуре in absentia.