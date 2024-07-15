Во вторник графики отключений будут применять в течение суток

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 16 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.﻿ Со ссылкой на ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

Как отмечается в сообщении, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение всех суток.

По сообщению "Укрэнерго", с 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут действовать три очереди отключений.

Отмечается, что аварийные отключения на Харьковщине - отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.