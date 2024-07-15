Литва по просьбе Украины вернет платное обучение для украинских студентов
Власти Литвы с сентября перестанут покрывать расходы на обучение украинских студентов — такое решение принято по просьбе Украины. Об этом пишет LRT со ссылкой на литовское Министерство образования, сообщает Деловая столица.
Уступившие в вуз студенты из Украины смогут закончить его без платы за обучение. Но с сентября такая возможность будет недоступна новым студентам.
В ведомстве подчеркнули, что всю помощь украинцам оказывают в соответствии с потребностями Украины. Поэтому литовские власти не хотят поощрять "утечку мозгов" из страны.
"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и в настоящее время нет необходимости переводить обучение в другие места", — добавили в ведомстве.
Поэтому, как уточняет LRT, с этого года украинцы, получившие среднее образование и сдавшие выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам, что и граждане Литвы.
Несмотря на такое решение властей Литвы, некоторые высшие учебные заведения решили продолжить полное или частичное финансирование обучения украинских студентов. В частности, это:
- Вильнюсский колледж;
- Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса;
- Университет Витаутаса Магнуса.