Пограничники в Одесской области задержали 27 "клиентов" инструктора по Telegram

Возле границы Украины и Молдовы в Одесской области задержали 27 украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу по инструкции из Telegram-канала. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины, сообщает Новое время.

Как заявили в ГПСУ, мужчины «по указанию админа Telegram-канала» ехали к месту сбора самостоятельно — «на поезде, на такси, а кое-кого даже подвозили жены». От места сбора они пешком пошли к границе с Приднестровским регионом Молдовы, но пограничники задержали их в одном из сел Подольского района. Администратор Telegram-канала за «переправку» уклонистов должен был получить от 4 до 7 тысяч долларов.

На мужчин составили протоколы об админнарушении по ч.2 ст.204−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, дела направили в суд.