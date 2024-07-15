В оккупированном Крыму возле аэродрома Бельбек вспыхнул пожар
Во временно оккупированном Крыму днем понедельника, 15 июля, был замечен столб дыма. Вероятно, недалеко от аэродрома "Бельбек" произошел пожар. Со ссылкой на "Крымский ветер", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как отмечают очевидцы, пока неизвестно, загорелась ли на том месте трава, или "горит что-нибудь интереснее". В то же время, пророссийские Telegram-каналы заявляют, что в Коктебеле пожар распространился на значительной площади Карадагского заповедника.
Там работают местные спасатели и привлечены около 150 специалистов и 25 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 МЧС России. Площадь возгорания составляет 2 гектара.
В то же время оккупационный глава Крыма Михаил Развожаев заявил, что в районе села Вишневое также произошел пожар - там горит трава и сухие кусты.
Напомним, украинские защитники уже несколько раз наносили удары по аэродрому Бельбек в Крыму, где дислоцируются самолеты российских оккупантов.
В мае этого года на аэродроме звучали 15 мая . Тогда сообщалось о попадании в российские истребители МиГ-31.
Следует заметить, что удар произошел после того, как США передали Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Россияне жаловались, что для атаки применяли именно такое вооружение.