"Слугу" Задорожного задержали по подозрению во взяточничестве - СМИ

Действующему народному депутату Украины доложено о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области.﻿ Со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Согласно данным источника издания, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Задорожном.

По данным следствия, в марте 2024 года нардеп выразил просьбу председателю сельского совета в Сумской области предоставить неправомерную выгоду. Речь шла о непрепятствовании в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области.

Как выяснили в НАБУ, его "откат" составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать освоению выделенных средств. По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн.

В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливаются другие возможные участники схемы

Напомним, в мае еще одному нардепу от "Слуги народа" Андрею Клочке было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.