Суд закрыл дело против Трампа относительно секретных документов

Окружной суд штата Флорида закрыл федеральное дело против бывшего президента США Дональда Трампа, которое касалось хранения секретных документов в его частной резиденции Мар-а-Лага во Флориде﻿. Судья Эйлин Кэннон удовлетворила соответствующее ходатайство Трампа. Со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

Решение принято на основании того, что назначение Министерством юстиции специального прокурора Джека Смита нарушает статью Конституции США. Согласно решению суда, назначение спецпрокурора по делу "узурпирует" полномочия американского Конгресса.

Вместе с тем, по словам Кэннон, специальный прокурор может найти способ возобновить дело.

Напомним, Дональд Трамп выдвинули федеральные обвинения по 37 пунктам по делу о хранении секретных документов США в его резиденции во Флориде. Согласно обвинениям, Трамп хранил секретные документы в разных местах имения, в том числе "в танцевальном зале, ванной комнате и душе, офисном помещении, своей спальне и камере хранения". В то же время Мар-а-Лаг является также частным гольф-клубом, в котором есть сотни членов. В имении работало более 150 штатных, неполных и временных работников.