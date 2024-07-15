Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава рассказал об опросе
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава рассказал, что прошел опрос в рамках проведения служебного расследования по утечке информации следствия из бюро. Со ссылкой на соцсети Углавы, сообщает Украинская правда.
"Хочу расставить точки над "и" во избежание манипуляций. Для наиболее полного и объективного расследования и отсутствия обвинений в мою сторону относительно давления на следствие, я самостоятельно подал заявление об отстранении сразу после того, как появилась информация о моей якобы причастности к ливням.
В НАБУ распространена практика использования исследования с помощью полиграфа, среди прочего для установления имеющих значение фактов.
Готовность и желание прохождения полиграфа я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом как только сведения о наличии уголовного производства по "ливням информации" стали известны публично.
Поскольку (а) мне не предлагали пройти исследование по вопросам "слива информации" (А ЭТО ОСНОВНОЕ), (б) предложенное прохождение полиграфа по вопросам "давления на детектива" должно было проводиться специалистами НАБУ, я решил пройти полиграф у независимого специалиста во избежание обвинений в заангажированности сотрудников НАБУ.
Исследование проводилось как по вопросам "слива информации", так и по вопросам, касающимся служебного расследования по "давлению на детектива" (этот вывод не публиковался, поскольку в нем содержится фамилия детектива). Результат — ДАВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО", - написал он.
Углава сообщает, что результаты обоих исследований он предоставил расследованию и возражений это не вызвало. Он также заявляет об информационной кампании с целью его дискредитации.
Напомним:
- После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
- В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
- Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
- 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.