В МОЗ сообщили, что больничные будут проверять медики из других регионов

В Министерстве здравоохранения заявили, что проверка обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности для всех граждан Украины будет проводиться с привлечением уполномоченных врачей﻿. Об этом информировала пресс-служба ведомства, сообщает Деловая столица.

"Отбор таких врачей будет производиться по прозрачной автоматизированной процедуре с помощью ЕСОЗ" , – говорится в сообщении.

Соответствующий проект закона согласован правительством и может быть в скором времени рассмотрен в профильном комитете Верховной Рады и на заседании парламента изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

"Новым решением предлагается отменить привязку к конкретной территории, где будут проходить соответствующие проверки. "Нормы об экстерриториальности и деперсонализации данных о пациенте позволят минимизировать риски при принятии решения об обоснованности медицинского заключения о временной нетрудоспособности" , — указывает Минздрав.

То есть врач может не знать персональных данных о пациенте и проводить соответствующую проверку как в регионе, где проживает врач-эксперт, так и в другом регионе, поскольку данные, которые проверяет врач, не будут содержать информацию о пациенте для идентификации.