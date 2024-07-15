Криминалисты утверждают, что на митинге Трампа стреляли из трех единиц оружия - CNN

По данным аудиокриминалистического анализа, на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа 13 июля в Батлере, где на него было совершено покушение, стреляли из трех разных единиц огнестрельного оружия. Об этом пишет CNN, сообщает Новое время.

Канал напоминает, что в ФБР заявили, что стрелок действовал сам.

Согласно аудиоанализу Каталина Григораса, директора Национального центра медиакриминалистики в Университете Колорадо в Денвере, и Коула Уайткоттона, старшего научного сотрудника в том же университете, первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию А, следующие пять — предполагаемому оружию В, а последний «акустический импульс» был выдан возможным оружием С.

Криминалист Роберт Маер, который преподает аудиокриминалистику в Университете Монтаны, также сообщил, что анализ аудио подтвердил, что стрелок находился на расстоянии примерно 360−393 футов (110−120 метров) от трибуны, где был Трамп.

Этот вывод совпадает с анализом CNN, согласно которому стрелок находился на крыше в 393−492 футах (120−150 метрах) от трибуны, когда раздались выстрелы, отмечается в статье.

Выстрелы являются примером последовательности «крэк-поп», типичной, когда сверхзвуковая пуля проходит мимо микрофона перед «прибытием соответствующего звука дульного взрыва», сказал CNN Маер.

По его словам, время между этими маркерами свидетельствует о том, что стрелок был на расстоянии 110−120 метров от микрофона, если предположить, что пуля движется со средней скоростью от 800 до 1000 метров в секунду.