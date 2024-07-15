Британия и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ - Bloomberg

На этой неделе Великобритания планирует обратиться в группу европейских стран с призывом к действиям в отношении так называемого теневого флота нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, сообщает Деловая столица.

По информации агентства, несколько правительств в связи с этим планируют одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в четверг, свидетельствует проект заявления, имеющийся в распоряжении агентства. Встреча пройдет в Великобритании.

Эти страны преследуют цель обмениваться информацией о российском "теневом флоте", координировать свои ответы на риски, составляющие его корабли и посредники, и "работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения этой угрозы", говорится в проекте заявления.

Для этого официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу реагирования и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других, зависящих от мировых морей и океанов. Многие корабли этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие занимаются деятельностью, которая нарушает базовые стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды" , – говорится в документе, который еще может измениться до подписания в конце этой недели.

По словам одного из собеседников, говорившего на условиях анонимности, в дальнейшем еще больше судов российского "теневого флота" могут оказаться под санкциями.