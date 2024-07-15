Британия и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ - Bloomberg
На этой неделе Великобритания планирует обратиться в группу европейских стран с призывом к действиям в отношении так называемого теневого флота нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, сообщает Деловая столица.
По информации агентства, несколько правительств в связи с этим планируют одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в четверг, свидетельствует проект заявления, имеющийся в распоряжении агентства. Встреча пройдет в Великобритании.
Эти страны преследуют цель обмениваться информацией о российском "теневом флоте", координировать свои ответы на риски, составляющие его корабли и посредники, и "работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения этой угрозы", говорится в проекте заявления.
Для этого официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу реагирования и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".
"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других, зависящих от мировых морей и океанов. Многие корабли этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие занимаются деятельностью, которая нарушает базовые стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", – говорится в документе, который еще может измениться до подписания в конце этой недели.
По словам одного из собеседников, говорившего на условиях анонимности, в дальнейшем еще больше судов российского "теневого флота" могут оказаться под санкциями.