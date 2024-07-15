Берлин отреагировал на угрозы РФ европейским столицам из-за ракет США

Решение США разместить на территории Германии ракеты большой и средней дальности должно служить исключительно целям сдерживания агрессивного поведения России, а ее угрозы в связи с этим не являются новыми. Об этом заявил на брифинге спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

По его словам, Берлин принял во внимание очередные угрозы Кремля, в частности спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, но не услышал ничего нового.

«Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна: российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы» , - отметил Гебештрайт.

При этом он признал, что "подобные заявления в принципе всегда нужно воспринимать серьезно". Спикер подчеркнул, что обсуждать возможные инициативы по разоружению с российской стороной пока невозможно, ведь «Россия обращается гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше», в частности, продолжает войну, в которой массированно атакует ракетами.

Гебештрайт подчеркнул, что решение американской администрации разместить в 2026 году конвенционное оружие большой дальности в Германии связано именно с тем, что изменилась ситуация безопасности. Он также напомнил, что российское руководство несколько лет назад вышло из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Россия не только разрабатывает новое вооружение, но размещает их в близости к границам.

«Поэтому эксперты по безопасности сходятся во мнении о необходимости неядерного компонента сдерживания в центре Европы, в частности в Германии» , - сказал правительственный представитель.

Он напомнил, что Берлин ведет переговоры с коллегами в Великобритании, Франции, Италии и другими по разработке такого оружия, и пока Европа будет разрабатывать собственное оружие, которое требует времени, США решили параллельно с 2026 года разместить некоторые из своей систем. По его словам, правительство ФРГ приветствует такое решение.

«Речь идет о сдерживании. Оружие должно быть дальнобойным и очень точным, оно должно предотвратить намерения атаковать Германию» , - подчеркнул Гебештрайт.

Он обратил внимание, что размещение американских ракет должно выровнять большой дисбаланс, который сложился на фоне того, что Россия все последние годы разрабатывала, производила и размещала свои ракеты.

В то же время он сказал, что с другой стороны, нужно пытаться «вновь добраться до ситуации разоружения с использованием переговорных каналов с российской стороной, вернуться к механизмам, из которых РФ в прошлые годы снова и снова выходила».

Представитель МИД Себастьян Фишер, комментируя заявления Пескова, подчеркнул в свою очередь: «Мы не позволим себя запугать и посеять страх такими заявлениями».