В ЕК объявили меры по председательству Венгрии за "мирные вояжи" Орбана

Учитывая "мирные вояжи" Виктора Орбана глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. Со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, сообщает Европейская правда.

Мамер сказал, что это решение принято "в свете последних событий, связанных с началом председательства Венгрии". Несколько дней назад он дал понять, что в ЕК готовят последствия для Венгрии из-за несогласованного визита Виктора Орбана в Москву.

"Президент решила, что Европейская комиссия будет представлена только на уровне высших должностных лиц во время неформальных заседаний Совета. Визит коллегии (комиссаров) в председательствующую страну не состоится" , – сообщил Мамер.

Это означает, что еврокомиссары не будут посещать неформальные встречи, организованные венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.