Новым спикером МИД Украины назначен Георгий Тихий

Новым спикером Министерства иностранных дел Украины стал Георгий Тихий. Об этом говорится на сайте МИД, сообщает Новое время.

В биографии, которую опубликовало ведомство, отмечается, что Георгий окончил Национальный университет Киево-Могилянская Академия по специальности Политология.

С 2008 по 2013 год работал редактором и репортером на программах журналиста Савика Шустера. После этого был продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине. С 2018 по 2019 год Тихий работал корреспондентом Национального информационного агентства Укринформ.

Георгий Тихий освещал события Революции достоинства и начала российской агрессии на востоке Украины для немецкого телевидения. Он также снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном Иловайске.

С 2019 года Тихий начал работать в государственных коммуникациях. С октября 2019 до марта 2020 года был пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции. С марта 2020 до июля 2024 года занимал должность советника по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее спикером МИД был Олег Николенко. 8 марта он заявил, что покидает должность.

11 марта он сообщил, что стал генеральным консулом Украины в Торонто (Канада).