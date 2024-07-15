Российским военным запретили пользоваться краденой техникой из-за страха отслеживания

Российские оккупационные войска запретили своим солдатам пользоваться награбленными телефонами из-за опасений слежки. Ссылаясь на Центр национального сопротивления, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как отметили в ЦНС, такие действия указывают на широкое распространение мародерства на оккупированных украинских территориях. Из-за массовости этого явления военное руководство запретило использовать ворованные телефоны. Одна из причин – это страх быть отслеженными.

Вместе с тем враг не запрещает своим военным мародерить жилье местных, а запрещает пользоваться этой техникой. Подавляющее большинство краденой техники россиянами продается потом на местных радиорынках.