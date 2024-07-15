Трамп определелился с вице-президентом и официально стал кандидатом от республиканцев

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев. Также он решил, что в случае победы на выборах его вице-президентом станет сенатор Джей Ди Вэнс. Со ссылкой на CNN, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как пишет издание, Трамп набрал достаточное количество голосов республиканцев, чтобы официально стать кандидатом от партии на президентских выборах.

"После долгих раздумий и размышлений, а также учитывая огромные таланты многих других людей, я решил, что человек, который лучше всего подходит для того, чтобы занять пост вице-президента Соединенных Штатов, - это сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо" , - отметил Трамп.

Бывший президент США добавил, что Вэнс во время предвыборной компании "уделит пристальное внимание американским рабочим и фермерам".

Стоит заметить, что Джей Ди Вэнс изначально был ярым противником Трампа и даже сравнивал его с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Но позиция Вэнса резко изменилась, это совпало с началом его участия в предвыборной гонке в 2021 году, когда он баллотировался на должность сенатора.

Вэнс известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. Он неоднократно выступал против поставок американского оружия украинским воинам для защиты от оккупантов.

Также он призывал Белый дом признать, что Украине придется отдать часть своих территорий россиянам.