США поддерживают инициативу Украины по привлечению РФ ко второму Саммиту мира

Соединенные Штаты поддерживают решение Украины о возможном привлечении ко второму Саммиту мира российской стороны, и этот вопрос обсуждался в рамках саммита НАТО на прошлой неделе. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

«Это то, что мы с ними (украинской делегацией – ред.) обсуждали» , - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления Президента Украины относительно второго Саммита мира и возможности пригласить туда российскую сторону.

В то же время Миллер подчеркнул, что любые шаги в контексте дипломатических переговоров или решений принимает сама украинская сторона.

«Украина сама решает, когда, как и в какой форме проводить обсуждения и вести дипломатические переговоры. Как их партнер и оказывающая помощь страна, мы будем поддерживать их, если они решат пойти по этому пути» , - отметил представитель американской администрации.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживали дипломатию, когда Украина будет готова к этому. Однако, по словам Миллера, до сих пор Кремль не продемонстрировал готовность к такой дипломатии.