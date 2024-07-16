В Польше напали на 17-летнего украинца: ему ампутировали палец

Полиция Кракова задержала трех подростков, причастных к избиению 17-летнего украинца Артема, в результате чего он получил травму головы и потерял большой палец на левой руке, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мать украинца говорит, что он с друзьями поехал в краковское водохранилище Закшувек, чтобы искупаться из-за жары.

В определенный момент к компании подошла другая группа подростков. Когда один из друзей Артема поднялся, его ударили кулаком в лицо. Парень встал на его защиту, отведя нападающего назад. К этому времени другой друг успел отвести девушек в безопасное место.

"Когда они применили слезоточивый газ, я начал убегать. Тогда за мной побежал мужчина с мачете. Он ударил меня по голове и по пальцу. Он не прекращал бить, но я как-то вырвался и прыгнул в воду. Все произошло так быстро, что мне даже трудно вспомнить, как выглядели нападавшие" , – рассказывает парень.

Артема вытащили из воды друзья, которые также позвали на помощь. С ранениями головы и руки парня доставили в больницу. Его прооперировали.

"Сын потерял много крови. К сожалению, большой палец левой руки спасти не удалось" , – добавляет мама парня.

В понедельник, 15 июля, полиция Малопольского воеводства Польши объявила о задержании трех подозреваемых в возрасте 15, 16 и 17 лет. Самый младший из них уже привлекался к ответственности за уголовные преступления.

"Во время обыска квартиры, где проживал 17-летний парень, был обнаружен и изъят предмет, который, вероятнее всего, использовался для нанесения ударов потерпевшему, гражданину Украины" , – говорится в сообщении.

Всем троим предъявлено обвинение в причастности к избиению с применением опасного предмета. Соответствующая статья Уголовного кодекса Польши предусматривает заключение на срок от шести месяцев до восьми лет.

17-летнему парню, который будет отвечать перед судом как совершеннолетний, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца. В полиции Кракова заявляют, что к ответственности могут быть привлечены и другие люди.