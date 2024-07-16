Бывший украинский нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в письме экс-президенту США Дональду Трампу указал на якобы "украинский след" в покушении на американского политика, сообщает Деловая столица.

Текст письма имеется в распоряжении российского пропагандистского издания ТАСС.

В письме Медведчук отметил, что Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно заявлял о том, что "намерен принести мир в Украину".

"Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена" , — пишет бывший украинский политик.

Напомним, в марте СМИ сообщали, что экс-нардеп от запрещенной ОПЗЖ, кум главы Кремля Владимира Путина Виктор Медведчук, обвиненный в Украине в государственной измене, судится с президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховной Радой и СНБО.