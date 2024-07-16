В Укргидроэнерго назвали сроки восстановления ДнепроГЭС

Для восстановления Днепровской гидроэлектростанции после российских обстрелов нужно минимум три года. Об этом рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine, сообщает Новое время.

Отмечается, что разбор завалов на ГЭС завершился только 14 июля. Для восстановления станции до проектного решения (ее версии до ракетного обстрела) понадобится не менее трех лет, а также необходимые ресурсы для уменьшения ее уязвимости к российским атакам.

«Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта — в 50 км. Они [россияне] бьют там разными ракетами — С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет» , — сказал Сирота.

Укргидроэнерго готовит иски в международные и национальные суды, чтобы добиться компенсации ущерба, нанесенного россиянами в результате обстрела ДнепроГЭС — так же, как и в отношении Каховской ГЭС.

Как отметил Сирота, Россия атаковала все 10 крупнейших ГЭС Украины. По состоянию на середину июля по ним нанесено более 120 ракетных ударов.

Укргидроэнерго потеряло из-за вражеских обстрелов уже почти 45% генерации электроэнергии.