Экспорт российской нефти упал до минимума с начала года

Поставки нефти из РФ опустились до минимального уровня с января 2024 года. Падение сосредоточено в портах Черного и Балтийского морей.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Средний четырехнедельный экспорт нефти из России упал до самого низкого уровня с января, продолжая падение, которое составляло примерно 570 000 баррелей в сутки с недавнего пика в апреле.

Сообщается, что падение продолжилось, несмотря на небольшое восстановление недельного потока.

Наибольшее падение - на 11% за две недели - пришлось на поставки из балтийских портов страны - Приморск и Усть-Луга, где потоки упали почти на 30% от недавнего максимума, и с черноморского терминала в Новороссийске, где поставки сократились почти вдвое.

В основном падение произошло из-за значительного снижения на прошлой неделе. Вероятно, это связано с улучшением соблюдения Россией целевых показателей добычи ОПЕК+ и восстановлением внутренней нефтепереработки.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдался незначительный рост потоков. Это помогло несколько увеличить валовую стоимость поставок российской нефти в период, когда цена баррелей нефти в России несколько снизилась.

Экспортные цены на нефть в портах Балтийского и Черного морей снизились за неделю примерно на 50 центов за баррель, тогда как ключевой тихоокеанский сорт ВСТО подешевел примерно на 1,30 долл за баррель.